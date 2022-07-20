Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2.ayak yarışları Uşak'ta başlıyor - Son Dakika
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Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2.ayak yarışları Uşak'ta başlıyor

20.07.2022 13:14
Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2.ayak yarışları Uşak'ta başlıyor

Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2.ayak yarışları Uşak Belediyesi SüperMoto Pisti'nde başlıyor.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2.ayak yarışları Uşak Belediyesi SüperMoto Pisti'nde başlıyor.

BMO Süpermoto Avrupa Şampiyonası ve Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları 23 Temmuz Cumartesi günü saat 11.00'da Uşak Belediyesi SüperMoto Pisti'nde gerçekleşecek olan sıralama ve antrenman turları ile başlayacak. Yapılan bu sıralama ve antrenman sonuçlarının belirleyeceği sıralamaya göre 24 Temmuz Pazar günü yine saat 11.00'da yarışlar başlayacak. Şampiyonanın sponsorlarından birisi olan Uşak Belediyesi de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla düzenlenecek bu adrenalin dolu yarışlara bütün vatandaşları davet etti. - UŞAK

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Kaynak: İHA

Uşak Belediyesi, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2.ayak yarışları Uşak'ta başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Süpermoto Şampiyonası 2.ayak yarışları Uşak'ta başlıyor - Son Dakika
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