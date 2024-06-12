Türkiye, Tayland'ı 3-0 mağlup etti

SALON: Hong Kong Coliseum
HAKEMLER: Hee-Joo Kang (KOR), Stefano Cesare (ITA)
TÜRKİYE: Eda Erdem, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Hande Baladın ( Simge Aköz, Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu)
TAYLAND: Natthanicha, Chatchu-On, Thatdao, Pimpichaya, Wipawee, Hattaya (Piyanut, Sasipapron, Sangthong, Thanacha, Ajcharaporn, Donphon, Wimonrat)
SETLER: 25-17, 25-17, 25-17
SÜRE: 60 dakika
Son Milletler Ligi (VNL) şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasının ilk maçında Tayland'ı 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Dokuzuncu maçında yedinci galibiyetini alan Filenin Sultanları, puanını da 21'e yükseltti.
Milliler, Hong Kong'un ev sahipliği yapacağı Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında yarın ikinci maçında TSİ 15.30'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
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