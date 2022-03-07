Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un acı günü - Son Dakika
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Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un acı günü

07.03.2022 19:04
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un acı günü

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un babası Mehmet Durmuş, Ankara'da vefat etti.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un babası Mehmet Durmuş, Ankara'da vefat etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mehmet Durmuş'un cenazesinin yarın Ağrı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Merhuma Allah'tan rahmet, başta başkanımız Cengiz Durmuş olmak üzere ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

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Mehmet Durmuş, Türkiye, Ankara, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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