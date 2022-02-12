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Türkiye Tenis Federasyonu, yılın ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı - Son Dakika

Türkiye Tenis Federasyonu, yılın ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı

12.02.2022 14:59
Türkiye Tenis Federasyonu, yılın ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı

Türkiye Tenis Federasyonu, yılın ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Türkiye Tenis Federasyonu, yılın ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, TED Spor Kulübünde yapılan toplantının başkan Cengiz Durmuş'un yönetiminde gerçekleştiği aktarıldı.

Toplantıda 2022 yılında düzenlenecek faaliyetlerle ilgili planlamalarının ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada toplantıya ev sahipliği yapan TED Spor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Tınaz'a da teşekkür edildi.

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Türkiye, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Tenis Federasyonu, yılın ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı - Son Dakika Spor


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