Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki ilk maçında Çekya'yı 3-0 mağlup etti.
Ay-yıldızlılar, Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan karşılaşmayı 25-18, 25-21 ve 25-16'lık setlerle kazandı.
Milli takım, turnuvadaki 2. maçında yarın TSİ 15.00'te Belçika ile karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Türkiye U18 Kadın Voleybol Takımı Çekya'yı Yendi - Son Dakika
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