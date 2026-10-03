Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası Ordu Altınordu\'da 521 sporcuyla başladı

Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası Ordu Altınordu'da 521 sporcuyla başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu Altınordu'daki Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası başladı. Federasyonun organize ettiği şampiyonaya 52 ildeki 294 kulüpten 521 sporcu katıldı ve müsabakalar 5 Ekim'de sona erecek.
Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası, Ordu'da başladı.
Türkiye Tekvando Federasyonunca Altınordu ilçesindeki Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda organize edilen şampiyonaya, 52 ildeki 294 kulüpten 521 sporcu katıldı.
Şampiyonanın ilk günündeki müsabakalarda sporcular, dereceye girmek için mücadele etti.
Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası, 5 Ekim'de sona erecek.
Kaynak: AA
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