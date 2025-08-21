Türkiye, Voleybol Dünya Şampiyonası'na Yenilgiyle Başladı

Türkiye 21 Yaş Altı Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi Çin'e 3-1 yenildi.
Ay-yıldızlılar, Jiangmen kentindeki karşılaşmayı 21-25, 27-25, 23-25 ve 21-25'lik setlerle kaybetti.
Milli takım, gruptaki 2. maçında yarın TSİ 09.00'da ABD ile karşılaşacak.
Karşılaşmalar sonunda gruplarında ilk 4'e giren ekipler, adlarını son 16'ya yazdıracak.
