Kuyucak'ta imza töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kuyucak'ta imza töreni gerçekleştirildi

31.08.2022 15:57
Kuyucak'ta imza töreni gerçekleştirildi

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig'de mücadele edecek olan Gencelli İdman Yurduspor Kulübü'nde imza töreni Kuyucak Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig'de mücadele edecek olan Gencelli İdman Yurdu spor Kulübü'nde imza töreni Kuyucak Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Kuyucak'ın 2. Lig'deki tek temsilcisi olan Gencelli İdman Yurduspor, yeni sezonda yeni hedefler için imza töreni gerçekleştirdi. Kuyucak Atatürk Spor Salonu'nda yapılan imza törenine Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Gencelli Muhtarı Mehmet Topçu, Gencelli İdman Yurduspor Kulübü Başkanı Serkan Erdoğan ve taraftarlar katıldı.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Kuyucak Belediyespor'dan yetişen 2 gencimizin, Gencelli'ye profesyonel lige transfer olduğunu öğrendik. Gurur duyduk. Altyapı her zaman önemlidir. Biz Kuyucak Belediyesi olarak spor ve sporcunun her zaman yanında olacağız. Gencelli İdman Yurduspor'a yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi.

Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, "Bir çok ilçede görev yaptım ancak Kuyucak Belediyesi gibi samimi destek yapan bir belediye ile ilk defa karşılaşıyorum. Metin Ertürk Başkanımızın hayata geçirdiği projelerle Kuyucak çok farklı bir noktaya ulaşmış. Tebrik ediyorum. Göreve geldiğim günden bu yana da Kuyucak'ın sportif başarısından da gurur duyduğumu belirtmek isterim. Emeği geçen herkese teşekkürler" dedi.

Voleybol camiasının yakından tanıdığı Fenerbahçe'de oynamış ve Galatasaray'da antrenörlük yapmış Metin Taş, takımın başına geçirildi. Gencelli'nin transfer ettiği isimler ise şu şekilde oluştu: "Gamze Taş Kandemir, Selinay Karabulut, Sedef Bozalan, Yonca Demirbilek, Yağmur Bubik, Nazlı Özcan, Nisanur Şenbak ve Senem Güngör." - AYDIN

YORUMLAR
500
KILIÇDAROĞLU ÇELTİK TARLASINDA ÇİFTÇİLERLE BULUŞTU KILIÇDAROĞLU ÇELTİK TARLASINDA ÇİFTÇİLERLE BULUŞTU Atakum'da 30 Ağustos Coşkusu Atakum'da 30 Ağustos Coşkusu
Kaynak: İHA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, Metin Ertürk, Kuyucak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kuyucak'ta imza töreni gerçekleştirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:18 Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu
16:06 Hayvanseverler dikkat! Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı ırk olan Dogo Argentino köpeğini saldırttı
16:06 1 kişi ölürken 141 kişi hastanelik olmuştu! Bolu'nun Yuva köyünde 50 gün sonra yeni vakalar ortaya çıktı
16:05 Esrarengiz milyarder Bill Gates, sivrisineklerin 11 kişiyi öldürdüğü gün profiline sinek resmi koydu
15:57 Tolga Ciğerci, Süper Lig'de kaldı! Ankaragücü'ne 2 yıllık imza attı
15:55 Tekirdağ'a yağan sağanak altyapıyı felç etti! Evleri su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı
15:46 Levent Göktaş için Interpol devrede! Necip Hablemitoğlu suikastının firari katil zanlısı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
15:23 Burak Yılmaz'ın top toplayıcı çocuğun elinden agresif bir şekilde topu alması Hollanda'da tepki topladı
15:03 Diploması iptal edilen doçentin Şırnak Üniversitesi'ndeki görevine devam ettiği öne sürüldü
15:02 Baba ile genç oğlunu köy meydanında öldürdü! Zanlı bir süre sonra olay bölgesine gelerek yerde yatan cansız bedenlerini tekrar kurşunladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 16:29:29. #1.12#
SON DAKİKA: Kuyucak'ta imza töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement