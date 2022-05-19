Türkiye Voleybol Federasyonundan beyaz kart projesi

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF); Mersin'deki voleybol etkinliğinde uygulayacağı Temiz Oyun, İyi Davranış; Beyaz Kart Projesi'ni hayata geçirdi.
TVF'den yapılan açıklamada projenin, ilk kez Mersin Yenişehir Belediyesi iş birliğiyle CNR EXPO Fuar Merkezi'nde düzenlenen Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası'nda uygulandığı belirtildi.
Uygulama kapsamında maç esnasında sportmen davranışlar sergileyen sporculara, başhakem tarafından Beyaz Kart gösterildiği aktarıldı.
Turnuva boyunca fair-play çerçevesinde sportmence davranışlar göstererek en çok beyaz kart alan sporcuların, organizasyon sonunda ödüllendirileceği kaydedildi.
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