Türkiye Voleybol Federasyonundan beyaz kart projesi - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Voleybol Federasyonundan beyaz kart projesi

19.05.2022 12:34
Türkiye Voleybol Federasyonundan beyaz kart projesi

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF); Mersin'deki voleybol etkinliğinde uygulayacağı Temiz Oyun, İyi Davranış; Beyaz Kart Projesi'ni hayata geçirdi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF); Mersin'deki voleybol etkinliğinde uygulayacağı Temiz Oyun, İyi Davranış; Beyaz Kart Projesi'ni hayata geçirdi.

TVF'den yapılan açıklamada projenin, ilk kez Mersin Yenişehir Belediyesi iş birliğiyle CNR EXPO Fuar Merkezi'nde düzenlenen Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası'nda uygulandığı belirtildi.

Uygulama kapsamında maç esnasında sportmen davranışlar sergileyen sporculara, başhakem tarafından Beyaz Kart gösterildiği aktarıldı.

Turnuva boyunca fair-play çerçevesinde sportmence davranışlar göstererek en çok beyaz kart alan sporcuların, organizasyon sonunda ödüllendirileceği kaydedildi.

YORUMLAR
500
Trafik kazasında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Trafik kazasında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Döşemealtılı voleybolcular, Türkiye Şampiyonası'nda Döşemealtılı voleybolcular, Türkiye Şampiyonası'nda
Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, oyunlar, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Voleybol Federasyonundan beyaz kart projesi - Son Dakika


Son Dakika
12:30 Guinness Rekorlar Kitabı'na giren berber Ercan Buyruk, 19 Mayıs'ın simgesi Bandırma Vapuru'nu saç modelini olarak resmetti
12:26 Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya bir kez daha rest çekti: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz
12:16 Cem Belevi-İrem Derici ayrılığında göndermeler sürüyor! Belevi'den "Yaramızda kalsın" mesajı
12:11 Zelenski'nin sağ kolu Podolyak'tan "ateşkes" sözleri: Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden ateşkes imkansız
11:36 Gökkuşağı renkli formayı giymeyen PSG'li Müslüman futbolcu Gana Gueye, Süper Lig ekibinin radarına girdi
11:34 Aday belirsizliği sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan çok net cevap: Erdoğan ne zaman açıklarsa, seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız
11:31 Protokolün sokak köpekleriyle imtihanı! Ne yaptılarsa uzaklaştıramadılar
11:20 Gülşen'den MHP'li Ahmet Çakar'a gönderme! Melis Sezen'e verdiği hediyede dikkat çeken "Göğsünü gere gere giymen dileğiyle" notu...
11:17 SADAT, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirmedi! Tepkiler sonrası paylaşımı silip yenisini yayınladılar
11:16 UEFA Avrupa Ligi finalinde yüreklerin ağza geldi! Eintracht Frankfurt'un yıldız ismi kanlar içinde yere yığıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 12:41:22. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Voleybol Federasyonundan beyaz kart projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement