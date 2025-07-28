Türkiye Voleybol Milli Takımı Avrupa'da Zor Anlar Yaşıyor

Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Polonya ve Macaristan'a mağlup oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Macaristan'ın Györ kentinde devam eden organizasyonda Türkiye, A Grubu'nda ilk gün maçlarında Polonya ve Macaristan ile karşılaştı.

Ay-yıldızlılar, ilk maçında Polonya'ya 17-25, 25-21, 21-25, 22-25'lik setlerle, ikinci maçında da Macaristan'a 25-19, 23-25, 17-25, 20-25'lik setlerle 3-1 yenildi.

Milli takım, organizasyonun ikinci gününde yarın saat 15.00'te Fransa ile 20.00'de ise Hırvatistan ile karşılaşacak.