Türkiye Wushu Genç Milli Takımı\'ndan 3 Bronz Madalya

30.03.2026 17:13
Genç Milli Takım, 10. Wushu Gençler Dünya Şampiyonası'nda 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Wushu Kung Fu Genç Milli Takımı sporcuları, Çin'de düzenlenen 10. Wushu Gençler Dünya Şampiyonası'nda 3 bronz madalya elde etti.

Uluslararası Wushu Federasyonunun (IWUF) düzenlediği 10. Wushu Gençler Dünya Şampiyonası müsabakaları, 25-30 Mart'ta Çin'in Tiencin şehrinde gerçekleştirildi.

Müsabakalarda Sanda kategorisinde Türk Genç Milli Takımı sporcularından Eymen Yılmaz erkekler 56 kiloda, Mahmut Can Uçar erkekler 70 kiloda ve Büşra Nur Karaca kızlar 56 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

