Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Kayseri'de yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Kayseri'de yapılacak

05.05.2022 20:20
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Kayseri'de yapılacak

Kayseri'nin Talas ilçesinde, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1. etabı yarın başlayacak.

Kayseri'nin Talas ilçesinde, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1. etabı yarın başlayacak.

Talas Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 6-8 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek şampiyona Ali Dağı'nda yapılacak.

Yarın, 1. etabın açılış programı gerçekleştirilecek, Ali Dağı'ndan havalanan sporcular, yamaç paraşütü iniş alanındaki hedefe odaklanacak.

Talas Belediyesi, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile Göktürk Havacılık ve Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen şampiyonaya 3 gün sürecek.

YORUMLAR
500
Kadınlar Futbol Süper Ligi: Kayseri Kadın Futbol: 0 - Galatasaray: 0 Kadınlar Futbol Süper Ligi: Kayseri Kadın Futbol: 0 - Galatasaray: 0 Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası başlıyor Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası başlıyor

Yamaç Paraşütü, Türkiye, Kayseri, Talas, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Kayseri'de yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
19:41 Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya meydan okudu: Saat 11'de tek başıma ve silahsız geleceğim
19:39 Rus ordusunun Azovstal çelik fabrikasına girmesinden sonra Ukrayna, Harkiv ve İzyum yönlerinde saldırıya geçti!
18:53 19 yaşındaki Asiye'yi katleden katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Onu çok kıskanıyordum, kendimi kaybettim
18:52 Fren yapıp aniden duran otobüs şoförü Türk bayrağının yerden kaldırmış!
18:49 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya fotoğraflı cevap: Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz
18:25 Yeşilçam'ın usta oyuncu Bahar Öztan tekrar kansere yakalandı!
18:19 Avukat Damla Koçak açıkladı! İşte milyonlarca özel sandık emeklisinin ikramiye bilmecesinin detayları
17:51 Ümit Özdağ'ın adını duyan Süleyman Soylu sinirden deliye döndü: Hayvandan aşağı biridir
17:49 Hrant Dink cinayetinde mahkeme kararını kesinleştirdi: 61 sanığa verilen cezalar onandı
17:25 AK Parti'den sağlık çalışanlarıyla ilgili mali düzenleme açıklaması: Mayısta TBMM'ye sunmaya hazırlanıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 20:26:39. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Kayseri'de yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement