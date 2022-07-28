Milli takım kadro planlamasının yanı sıra Türkiye'de bulunan uçuş yerlerinin dünyadaki yelkenkanat pilotlarına da tanıtılması amaçlanan şampiyona, Bafra Belediyesi ve Bafra Altınkaya Anadolu Spor kulübü tarafından düzenlenecek.

Kaynak: AA

Türkiye, Samsun, Bafra, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Türkiye Yelkenkanat Hedef Şampiyonası hafta sonu Samsun'da yapılacak - Son Dakika

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