Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası Siirt'te - Son Dakika
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Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası Siirt'te

Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası Siirt\'te
23.06.2026 13:27
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30 kulüp ve 121 sporcu, 26-28 Haziran tarihlerinde Türkiye Şampiyonluğu için Siirt'te mücadele edecek.

Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'nda 30 kulüp ve 121 sporcu, Türkiye Şampiyonluğu için Siirt'te pedal çevirecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet takviminde öne çıkan Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, 26-28 Haziran tarihlerinde Siirt'in ev sahipliğinde ve Siirt Valiliği'nin destekleriyle düzenleniyor. Üç gün boyunca devam edecek organizasyon, ülkenin dört bir yanından gelen başarılı bisikletçileri farklı yaş ve kategorilerde Türkiye Şampiyonluğu unvanı için bir araya getiriyor. Sezonun en değerli ulusal unvanlarını hedefleyen elit sporcular, Siirt'in zorlu parkurlarında şampiyonluk için pedal çevirecek.

121 sporcu, Türkiye şampiyonluğu için mücadele edecek

Şampiyonaya Türkiye genelinden toplam 30 kulüp ve 121 sporcu katılacak. Büyük Erkekler kategorisinde 32 sporcu, U23 Erkekler kategorisinde 25 sporcu, Büyük Kadınlar kategorisinde 16 sporcu mücadele edecek.

Genç sporcuların da yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda U19 Erkekler kategorisinde 40 sporcu, U19 Kadınlar kategorisinde ise 8 sporcu start alacak. Üç gün boyunca gerçekleştirilecek yarışların ardından Türkiye Şampiyonları belirlenecek.

Şampiyona zamana karşı yarışlarıyla başlayacak

Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'nın ilk gününde sporcular bireysel zamana karşı yarışlarında mücadele edecek. 26 Haziran Cuma günü gerçekleştirilecek yarışlarda U19 Erkek, U19 Kadın, Büyük Kadın kategorileri 20,4, U23 Erkek kategorisi 25,6 kilometre arasında değişen parkurlarda yarışacak. Büyük Erkekler kategorisinde ise sporcular 31,1 kilometrelik zamana karşı parkurunda derece elde etmeye çalışacak.

Zorlu tırmanışlar şampiyonları belirleyecek

Şampiyonanın ikinci ve üçüncü günlerinde gerçekleştirilecek yol yarışları, sporculara hem dayanıklılık hem de taktiksel açıdan önemli bir sınav sunacak. Büyük Kadınlar ve U23 Erkekler kategorilerinde 90 kilometrelik parkur, U19 Kadınlarda 75 kilometre, U19 Erkeklerde ise 90 kilometrelik yarışlar düzenlenecek.

Şampiyonanın son gününde Büyük Erkekler kategorisinde gerçekleştirilecek 130 kilometrelik yol yarışı, organizasyonun en zorlu mücadelelerinden biri olacak. Yüksek irtifa kazanımları ve teknik bölümleriyle dikkat çeken Siirt parkurları, Türkiye şampiyonlarının belirlenmesinde önemli rol oynayacak.

Türkiye'nin en iyi yol bisikletçileri Siirt'te

Üç gün boyunca devam edecek organizasyon sonunda Büyük Erkek, Büyük Kadın, U23 Erkek, U19 Erkek ve U19 Kadın kategorilerinde Türkiye Şampiyonları belli olacak. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen kulüpler ve sporcular, sezonun en önemli ulusal yarışlarından birinde kürsüye çıkabilmek için mücadele edecek.

Organizasyon, Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun ulusal takvimindeki en önemli yarışlardan biri olarak Türk bisikletinin gelişimine katkı sunarken, genç sporcular için de önemli bir rekabet ortamı sağlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye, Siirt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası Siirt'te - Son Dakika

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