Türkiye Yürüyüş Şampiyonası 22 Ocak'ta Antalya'da yapılacak

Atletizmde Türkiye Yürüyüş Şampiyonası ve Uluslararası Yürüyüş Yarışmaları, 22 Ocak Cumartesi günü Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bir kilometrelik turlu parkurda düzenlenecek yarışma bu yıl ilk kez bronz kategoride yapılacak.

Şampiyonada 35 kilometre kadınlar-erkekler, 20 kilometre kadınlar-erkekler, 10 kilometre 20 yaş altı kadınlar, 10 kilometre 18 yaş altı erkekler ve 5 kilometre 18 yaş altı kadınlar kategorilerinde madalyalar sahiplerini bulacak.