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Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan, Derya Büyükuncu'ya daimi hak mahrumiyeti - Son Dakika

Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan, Derya Büyükuncu'ya daimi hak mahrumiyeti

06.02.2022 15:51
Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan, Derya Büyükuncu'ya daimi hak mahrumiyeti

Türkiye Yüzme Federasyonu, Derya Büyükuncu'nun daimi hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına karar verdi.

Türkiye Yüzme Federasyonu, Derya Büyükuncu'nun daimi hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına karar verdi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bırakın bir sporcuya yakışmamasını insanlığa sığmayacak ifadeleri kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değil" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüse yakalanmasının ardından sarf ettiği sözlerle büyük tepki çeken eski yüzücü Derya Büyükuncu hakkında Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan önemli bir karar geldi. Federasyon, Büyükuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını ve Disiplin Talimatının 34. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca daimi hak mahrumiyeti cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiğini açıkladı.

Bakan Kasapoğlu: "Sporcu ahlakına sığmayan bu çirkin hareket için gereği yapılıyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sosyal medya hesabından federasyonun karar metnini alıntılayarak, Büyükuncu'nun sporcu ahlakına sığmayan hareketleri için gereğinin yapıldığını ve yapılmaya devam edeceğini belirtti.

Bakan Kasapoğlu, şu cümleleri kullandı:

"Bırakın bir sporcuya yakışmamasını insanlığa sığmayacak ifadeleri kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değil. Sporcu ahlakına sığmayan bu çirkin hareket için gereği yapılıyor." - İSTANBUL

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Mehmet Kasapoğlu, Derya Büyükuncu, Türkiye, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan, Derya Büyükuncu'ya daimi hak mahrumiyeti - Son Dakika Spor


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