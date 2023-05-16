Türkiyenin en eski kulüplerinden Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lige düştü

Bir dönemler Süper Lig'de dev kulüplere kök söktüren Eskişehirspor, artık Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek.
33. hafta maçında taraftarı önünde Elazığspor'a 6-3 kaybeden Kırmızı-Siyahlılar, TFF 3. Lig'den Bölgesel Amatör Ligi'ne düştü.
1965 yılında kurulan Eskişehirspor, 1970-71 sezonunda Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası şampiyonu olmuştu.
Ocak ayında yapılan açıklamada Eskişehirspor'un 300 milyon liradan fazla borcu olduğu bildirilmişti.
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