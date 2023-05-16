Türkiyenin en eski kulüplerinden Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lige düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiyenin en eski kulüplerinden Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lige düştü

16.05.2023 17:27

Kendi sahasında Elazığspor'a 6-3 mağlup olan Eskişehirspor, TFF 3. Lig'den Bölgesel Amatör Lige düştü.

Bir dönemler Süper Lig'de dev kulüplere kök söktüren Eskişehirspor, artık Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek.

ELAZIĞ MAÇINDA KESİNLEŞTİ

33. hafta maçında taraftarı önünde Elazığspor'a 6-3 kaybeden Kırmızı-Siyahlılar, TFF 3. Lig'den Bölgesel Amatör Ligi'ne düştü.

ÇİFTE KUPALI TAKIM

1965 yılında kurulan Eskişehirspor, 1970-71 sezonunda Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası şampiyonu olmuştu.

KULÜP BORÇ BATAĞINDA

Ocak ayında yapılan açıklamada Eskişehirspor'un 300 milyon liradan fazla borcu olduğu bildirilmişti.

YORUMLAR (1)
  • Abdullah Bayraktar: BETER OLUN 2011 ŞİKECİLERİ SİZİİİ Cevap Yaz 21 42 Yayından Kaldır
500

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Elazığspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiyenin en eski kulüplerinden Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lige düştü - Son Dakika


Son Dakika
22:47 Son haftalara damga vurdular! Konyaspor'dan Alanya deplasmanında gol şov
22:40 ATA İttifakı ortağı Millet İttifakı'na göz kırptı! AP'den ikinci tur mesajı: Gönlümüz Millet İttifakı'ndan yana
22:39 Le Monde'un Türkiye seçim haritasındaki hata Yunanistan hükümetini küplere bindirdi!
22:38 Galatasaraylıların gözü kulağı bu maçta! Sarı-kırmızılılar bu hafta şampiyonluğu ilan edebilir
22:33 Taraftarı heyecan bastı! Galatasaray bu hafta şampiyonluğu ilan edebilir
22:26 ATA İttifakı'nın ortağı Adalet Partisi'nden ikinci tur mesajı: Gönlümüz Millet İttifakı'ndan yana
22:25 Son Dakika: Lider Galatasaray, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti
22:24 Hediyeyi görenler göz yaşlarını tutamadı! ABD'li gençten kanser hastası annesine anlamlı hediye
22:10 ABD'li gençten kanser hastası annesine anlamlı hediye
22:10 Son Dakika: Lider Galatasaray, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2023 22:54:25. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiyenin en eski kulüplerinden Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lige düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement