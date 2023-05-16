Türkiyenin en eski kulüplerinden Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lige düştü

Bir dönemler Süper Lig'de dev kulüplere kök söktüren Eskişehirspor, artık Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek.

ELAZIĞ MAÇINDA KESİNLEŞTİ

33. hafta maçında taraftarı önünde Elazığspor'a 6-3 kaybeden Kırmızı-Siyahlılar, TFF 3. Lig'den Bölgesel Amatör Ligi'ne düştü.

ÇİFTE KUPALI TAKIM

1965 yılında kurulan Eskişehirspor, 1970-71 sezonunda Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası şampiyonu olmuştu.

KULÜP BORÇ BATAĞINDA

Ocak ayında yapılan açıklamada Eskişehirspor'un 300 milyon liradan fazla borcu olduğu bildirilmişti.