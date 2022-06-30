Turnuvaya Belediye Kütahyaspor damgası - Son Dakika
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Turnuvaya Belediye Kütahyaspor damgası

30.06.2022 09:32
Turnuvaya Belediye Kütahyaspor damgası

Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, Konyaspor, Altay ve Bursaspor gibi büyük takımların katıldığı, Uluslararası Hendek Cup Tayfur Havutcu Futbol Turnuvası'nda üçüncü olan Belediye Kütahyaspor U-14 takımı kupayı Belediye Başkanı Alim Işık'a takdim etti.

Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, Konyaspor, Altay ve Bursaspor gibi büyük takımların katıldığı, Uluslararası Hendek Cup Tayfur Havutcu Futbol Turnuvası'nda üçüncü olan Belediye Kütahyaspor U-14 takımı kupayı Belediye Başkanı Alim Işık'a takdim etti.

Belediye Kütahyaspor'un geleceği konumunda olan U 14 takımı Hendek Cup Tayfur Havutcu Futbol Turnuvasına damga vurdu. Süper ligin ve TFF 1. Ligin alt yapı noktasında önemli takımlarının da yer aldığı turnuvada Belediye Kütahyaspor U-14 takımı üçüncü oldu. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret eden U 14 takımı ve idarecileri kazandıkları kupayı Başkan Işık'a takdim ettiler.

Takıma başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Işık, Belediye Kütahyaspor'un geleceği olan genç oyuncuların desteklenmesinde belediye olarak üzerlerine düşen her görevi yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini ifade etti. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Belediye Kütahyaspor, Galatasaray, Alim Işık, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turnuvaya Belediye Kütahyaspor damgası - Son Dakika

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