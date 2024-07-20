Tüylerimiz diken diken olmuştu! Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol EURO 2024'ün en güzel golü seçildi - Son Dakika
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Tüylerimiz diken diken olmuştu! Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol EURO 2024'ün en güzel golü seçildi

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A Milli Takım'ın genç yıldızı Mert Müldür'ün EURO 2024'te Gürcistan'a attığı gol, turnuvanın en güzel golü seçildi.

20.07.2024 14:39  Güncelleme: 14:53
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A Milli Takım'ın genç yıldızlarından Mert Müldür'ün Gürcistan'a karşı kaydettiği gol, taraftarlar tarafından EURO 2024'ün en güzel golü olarak belirlendi.

TURNUVANIN "EN GÜZEL GOLÜ" MERT MÜLDÜR'DEN

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan Türkiye, gösterdiği performansla göz doldurdu. İspanya'nın şampiyonluğu ile sonuçlanan dev turnuvanın en güzel golünü ise Türk yıldız Mert Müldür kaydetti.

TARAFTARLAR BELİRLEDİ

UEFA'nın yaptığı paylaşıma göre taraftarlar yapılan oylama sonucunda Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol turnuvanın en güzel golü seçildi.

Tüylerimiz diken diken olmuştu! Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol EURO 2024'ün en güzel golü seçildi
Tüylerimiz diken diken olmuştu! Mert Müldür\'ün Gürcistan\'a attığı gol EURO 2024\'ün en güzel golü seçildi

A Milli Futbol Takımı, Milli Takım, Mert Müldür, Gürcistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tüylerimiz diken diken olmuştu! Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol EURO 2024'ün en güzel golü seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Naz: helal olsun kardesim. 14 0 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul: Fenerin sağ beki bile en güzel golü atabilecek kapasitede bravooo ???? 7 2 Yanıtla
  • Ali null: ALLAHINA GURBAN BÖYLE HABERLERE İHTİYACIMIZ VAR 1 0 Yanıtla

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