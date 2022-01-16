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Tuzlaspor-Altınordu maçının ardından - Son Dakika

Tuzlaspor-Altınordu maçının ardından

16.01.2022 15:53

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Altınordu'yu 2-1 yenen Tuzlaspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, iki takımı da mücadelelerinden ötürü kutladı.

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Altınordu'yu 2-1 yenen Tuzlaspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, iki takımı da mücadelelerinden ötürü kutladı.

Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kutlu, oyun anlamında eksikler olsa da sahada kazanmayı çok isteyen 2 takımın olduğunu vurguladı.

Altınordu'nun son haftalarda iyi top oynayarak galibiyetler elde ettiğini aktaran Kutlu, "İki takımı da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Bizim takım geri düşmesine rağmen maçı bırakmadı. Karşımızda iyi bir takım vardı, çıkıştaydılar. Son haftalarda iyi futbol oynayıp galibiyetler alıyorlardı. Sevinçliyiz, daha çok çalışarak eksiklerimizi gidereceğiz. Galibiyet çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

Kutlu, her bölgeye transfer ihtiyaçlarının olduğunu ve hafta içi hücum bölgesine 1-2 oyuncunun gelebileceğini sözlerine ekledi.

Altınordu cephesi

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, üst üste 2 maçtır kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Alt sıraları ilgilendiren önemli bir karşılaşmaya çıktıklarını anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"İki takım açısından da istenilen performans yoktu, mücadeleye dönük bir oyundu. Skoru yakaladık. Skoru yakaladıktan sonra karşılamada rakibi tutarken pozisyon vermedik. Bireysel hatadan golü yedik. İkinci yarı oyun kurmak, kaleciyle başlamak önemli ama orada bir top kaybı sonucu yaptığımız faulden golü yedik. 2-1'den sonra oyun anlamında zeminin de verdiği sıkıntıyla topa sahip olamadık ama iyi mücadele ettik. Üretemezken gol atmak mümkün değil. Pozisyon olarak zengin bir maç olmadı. Üzgünüz 2 maçtır kaybediyoruz, toparlanmamız gerekiyor."

Tuzlaspor-Altınordu maçının ardından
Tuzlaspor-Altınordu maçının ardından
Tuzlaspor-Altınordu maçının ardından

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tuzlaspor-Altınordu maçının ardından - Son Dakika Spor


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