Tuzlaspor-İstanbulspor maçının ardından - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında İstanbulspor'a 2-0 yenilen Tuzlaspor'un teknik direktörü Şenol Fidan, yedikleri gollerde yaptıkları bireysel hataların oyun içinde dengelerini kaybetmelerine neden olduğunu söyledi.

Fidan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, İstanbulspor'un bir pas takımı olduğunu bildiklerini, bundan dolayı önde baskı yaparak rakibin oyun kurmasını engellemeye çalıştıklarını ifade etti.

İlk gole kadar bunu başardıklarını belirten Fidan, şöyle konuştu:

"Yediğimiz gollerde bireysel hatalar oyun içindeki dengemizi biraz kaybetmemize neden oldu. Daha sonra da geri dönüş yapmak için topun peşinden koşunca saha içindeki dengelerimiz tamamen ortadan kalktı. Bu bizim adımıza üzüntü verici çünkü ligin en az gol yiyen, en az pozisyon veren takımlarından biriyiz ama geriden gelmek için ekstra bir şeyler yapmak gerekirken bu anda aklımızı da yitirdik diye düşünüyorum. İstanbulspor da bunu iyi değerlendirdi. Kendilerini tebrik ediyorum."

Dalgıç: "Psikolojik olarak üzerimizde baskı vardı"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, Tuzlaspor'un hem oyuncu hem de teknik kadro olarak ligin kaliteli takımlarından olduğunu belirtti.

Rakibin güçlü oyun formasyonları olduğunu bildiklerini ve hafta içindeki çalışmalarını buna göre yaptıklarını anlatan Dalgıç, "Çok iyi analiz ettik Tuzlaspor'u ve bunun neticesinde de daha oyunun başında hemen golü bularak rahatlama sağladık. Buna da ihtiyacımız vardı. Son haftalarda herhalde ligdeki sıralamamızdan dolayı biraz psikolojik olarak üzerimizde baskı vardı. Bu baskıyı da oyuncularımız üzerinden atınca rahat bir galibiyete ulaştık." değerlendirmesinde bulundu.

Dalgıç, ikinci yarıda oyun içinde formasyon değişikliğine gittiklerini aktardı.

Bu formasyon sonucunda 60. dakikadan sonra istedikleri oyunu sahaya yansıtıp maçı galip bitirmeyi bildiklerini vurgulayan Dalgıç, "Hatta birkaç çok ciddi gol pozisyonumuz vardı. Direkten dönen topumuz vardı. Maç sonu parametrelerine baktığımız zaman birçok konuda oyunu önde götürdüğümüz belli oluyor zaten. Tuzlaspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.