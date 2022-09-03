Eren Şafak: "Oyuncularım söylediklerimizi saha içinde gerçekleştirdi" - Son Dakika
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Eren Şafak: "Oyuncularım söylediklerimizi saha içinde gerçekleştirdi"

03.09.2022 19:22
Eren Şafak: "Oyuncularım söylediklerimizi saha içinde gerçekleştirdi"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Eren Şafak, 4-1 kazandıkları Erzurumspor FK maçı sonrası yaptığı açıklamada, oyuncuların taktik anlayışı saha içinde gerçekleştirdiğini söyledi.

Tuzlaspor Teknik Direktörü Eren Şafak, 4-1 kazandıkları Erzurumspor FK maçı sonrası yaptığı açıklamada, oyuncuların taktik anlayışı saha içinde gerçekleştirdiğini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Tuzlaspor, Erzurumspor FK ile Sancaktepe 15 Temmuz Stadyumu'nda karşılaştı. Ev sahibi Tuzlaspor, sahadan 4-1 galip ayrıldı. Basın toplantısında karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tuzlaspor Teknik Direktör Eren Şafak, "Bugünkü göstermiş oldukları performanstan ötürü oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok ciddi karakter ortaya koydular. Söylediklerimizi saha içinde gerçekleştirdiler. Daha hücum futbol ortaya koyduk" dedi.

Hafta içi yapılan antrenmanlarda Erzurumspor FK maçını analiz ettiklerini aktaran Şafak, "Rakibimizin hem olumlu hem olumsuz yanlarını çalıştık. Ona göre antrenmanlar yaptık, duran toplarımızı ona göre organize ettik. Rakibin analizine göre yaptık. Oyuncularımın hem saha içi taktik anlayışı hem oyun içindeki performansı çok çabuk reaksiyon gösterdiler. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Erzurumspor'a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Erzurumspor Kulübü, Eren Şafak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eren Şafak: 'Oyuncularım söylediklerimizi saha içinde gerçekleştirdi' - Son Dakika

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