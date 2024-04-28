Tuzlaspor ve Bodrum FK Berabere Kaldı - Son Dakika
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Tuzlaspor ve Bodrum FK Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Tuzlaspor, sahasında karşılaştığı Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı. İki takım da pozisyonları değerlendiremezken, müsabaka 0-0 sona erdi. Tuzlaspor, bu sonuçla ligde kalma mücadelesini sürdürecekken Bodrum FK ise play-off mücadelesi için puanını 53'e yükseltti.

28.04.2024 18:04
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Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Tuzlaspor, sahasında karşılaştığı Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Tuzlaspor, Sancaktepe 15 Temmuz Stadyumu'nda Bodrum FK'yı konuk etti. İki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamazken, müsabaka golsüz sona erdi. Ev sahibi, bu sonuçla üst üste 3. beraberliğini alırken 34 puanla ligde kalma mücadelesini kalan 2 haftada sürdürecek. Süper Lig'e yükselmek için play-off mücadelesi veren yeşil-beyazlılar ise puanını 53'e yükseltti.

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Murat Ergin Gözütok, Suat Güz

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Samet Asatekin, Gökhan Akkan, Philip Gameli, Mehmet Coşkun, Muhammed Akarslan (Sadık Baş dk. 69), Sekou Tidiany, Mahamadou Ba (Luka Stankovski dk. 69), Hikmet Çiftçi, Aminu Umar, William Togui (Streli Mamba dk. 83)

Yedekler: Kurtuluş Yurt, Selim Ay, Ali Baran Kanıçok, Aksel Aktaş, Mehmet Zahit Çınar, Çağrı Giritlioğlu, Kıvanç Köylü

Teknik Sorumlu: Gürkan Kocabıyık

Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Süleyman Özdamar, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan Değişmez (Ahmet Aslan dk. 90), Pedro Brazao (Celal Dumanlı dk. 46), Musah Mohammed, Samet Yalçın (Haqi Osman dk. 80), Burak Çoban (Kenan Özer dk. 63), Gökdeniz Bayrakdar

Yedekler: Bahri Can Tosun, Ondrej Celustk, Omar Imeri, Tunahan Akpınar, Mustafa Erdilman, Ege Bilsel

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Sarı kartlar: Sekou Tidiany, Aminu Umar (Tuzlaspor), Cenk Şen, Ali Aytemur (Bodrum FK) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Tuzlaspor ve Bodrum FK Berabere Kaldı - Son Dakika

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