TVF Kadınlar 2. Lig: Bozüyük Belediye: 3 Zonguldak DSİ: 0

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nin 9. haftasında Zonguldak DSİ Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelirken, maçı 3-0 kazandı.

Bozüyük Yeni Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, teknik ekipler, takım taraftarları ve voleybolsever Bozüyüklüler ilgi ile izledi. Maç öncesinde Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde hain terör örgütü ile çıkan çatışmalarda verdiğimiz şehitler anılarak şehitlerimizin anısına saygı duruşunda bulunuldu. Başlama düdüğünün ardından yoğun seyirci desteği ile oynanan heyecanlı maçta 'Bizim Kızlar' ilk seti (25-9), ikinci seti (25-7) ve son seti de (25-11) kazanarak maçı 3-0 kazandı.

Başkan Bakkalcıoğlu galibiyetle biten maçın sonunda beraberindeki Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ile birlikte sahaya inerek 'Bizim Kızlar'ı ve teknik ekibi tebrik ederek, tribünleri selamlayarak takımın ve taraftarın galibiyet sevincine ortak oldu. - BİLECİK