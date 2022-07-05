TVF'nin eski başkanlarından Naci Bayamlıoğlu vefat etti - Son Dakika
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TVF'nin eski başkanlarından Naci Bayamlıoğlu vefat etti

05.07.2022 12:05
TVF'nin eski başkanlarından Naci Bayamlıoğlu vefat etti

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) eski başkanlarından Naci Bayamlıoğlu hayatını kaybetti.

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) eski başkanlarından Naci Bayamlıoğlu hayatını kaybetti.

Federasyondan yayımlanan başsağlığı mesajında, "Türkiye Voleybol Federasyonu eski başkanlarından Naci Bayamlıoğlu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve voleybol camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Naci Bayamlıoğlu, federasyonda 1977-1978, 1979-1988, 1991-1992 ve 1993-1996 yıllarında başkanlık görevini yürütmüştü.

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Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TVF'nin eski başkanlarından Naci Bayamlıoğlu vefat etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: TVF'nin eski başkanlarından Naci Bayamlıoğlu vefat etti - Son Dakika
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