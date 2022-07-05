Federasyondan yayımlanan başsağlığı mesajında, "Türkiye Voleybol Federasyonu eski başkanlarından Naci Bayamlıoğlu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve voleybol camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › TVF'nin eski başkanlarından Naci Bayamlıoğlu vefat etti - Son Dakika

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