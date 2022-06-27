TVF Spor Lisesi namağlup dünya şampiyonu

Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden TVF Spor Lisesi, final maçında Tayvan karşısında 2-1 geriye düştüğü karşılaşmada muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve namağlup dünya şampiyonu oldu. TVF Spor Lisesi, dünya şampiyonasında oynadığı 6 karşılaşmada rakiplerine yalnızca 3 set vererek büyük bir başarıya imza attı. Kadınlarda ülkemizi temsil eden Acıbadem Doğa Koleji ise üçüncülük maçında Yunanistan'ı 3-0 mağlup ederen dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

BAKAN KASAPOĞLU TVF SPOR LİSESİ'Nİ TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Brezilya'da düzenlenen Voleybol Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda Tayvan'ı finalde 3-2 mağlup ederek dünya şampiyonu olan TVF Spor Lisesi için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Voleybol Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden ve finalde Tayvan'ı yenerek şampiyon olan TVF Spor Lisesi'ni yürekten kutluyorum. Kadınlarda ülkemizi temsil eden ve üçüncü olarak bronz madalya kazanan Acıbadem Doğa Koleji'ni de tebrik ediyorum. Voleybolda geleceğe umutla bakmamızı sağlayan genç sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı Bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."