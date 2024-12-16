U-18 Basketbol Erkekler İl Şampiyonası Sonuçlandı - Son Dakika
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Spor

U-18 Basketbol Erkekler İl Şampiyonası Sonuçlandı

U-18 Basketbol Erkekler İl Şampiyonası Sonuçlandı

2024-2025 Sezonu U-18 Basketbol Erkekler Müsabakaları sona erdi. Servergazi Basketbol Spor Kulübü birinci, Merkezefendi Belediyespor ikinci, Denizli Yıldızlar Spor Kulübü ise üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

16.12.2024 15:44  Güncelleme: 15:47
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2024-2025 Sezonu U-18 Basketbol Erkekler Müsabakaları, Hasan Güngör Spor Salonunda dün akşam oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Müsabakalar sonunda düzenlenen törende dereceye giren ekiplere ödülleri takdim edildi.

Basketbol U-18 Erkekler İl Şampiyonası tamamlandı. 6 takımın mücadele ettiği ve yaklaşık bir ay boyunca süren şampiyona çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Hasan Güngör Spor Salonunda dün akşam gerçekleşen ve son anlara kadar yoğun bir rekabetin yaşandığı müsabaka sonunda Servergazi Basketbol Spor Kulübü takımı Basketbol U-18 Kulüpler şampiyonluğunu elde etti. İkinci sırayı Merkezefendi Belediyespor Kulübü takımı alırken, üçüncülük ise Denizli Yıldızlar Spor Kulübü'nün oldu.

Hasan Güngör Spor Salonunda dolu tribünler önünde gerçekleşen kapanış karşılamasının ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman takdim etti. Basketbol branşında geleceğin yıldızlarının yetiştiğini belirten İlman, takımların sporcularını ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Turnuvanın ardından sporcular, aileleri ve tribünleri dolduran seyirciler büyük bir coşku içinde şampiyonları kutladı. Şampiyona sonunda ilk iki sırayı elde eden takımlar, 04-06 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek Basketbol U-18 Bölge Şampiyonası'nda Denizli'yi temsil etmeye hak kazandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor U-18 Basketbol Erkekler İl Şampiyonası Sonuçlandı - Son Dakika

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