U-18 Gençler Bilecik Futbol Ligi şampiyonu 1308 Osmaneli Belediyespor oldu - Son Dakika
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U-18 Gençler Bilecik Futbol Ligi şampiyonu 1308 Osmaneli Belediyespor oldu

16.04.2022 12:00
U-18 Gençler Bilecik Futbol Ligi şampiyonu 1308 Osmaneli Belediyespor oldu

18 Gençler Bilecik Futbol Ligi şampiyonu 1308 Osmaneli Belediyespor oldu.

U-18 Gençler Bilecik Futbol Ligi şampiyonu 1308 Osmaneli Belediye spor oldu.

Beş takımın katıldığı 2021-2022 U-18 Gençler Bilecik Futbol Ligi şampiyonu son maçta Bozüyük deplasmanında Vitraspor'u 2-0 yenen 1308 Osmaneli Belediyespor oldu. Ligde oynadığı tüm maçları kazanarak şampiyon olan 1308 Osmaneli Belediyespon şampiyonluk kupasını alırken, yaşanan sevinç görünmeye değerdi.

Tüm teknik heyet ve sporcuları kutlayan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli Belediyesi olarak sporun her branşında çocuklarımıza ve gençlerimize spor yapma olanağı sağlıyoruz. Örnek alt yapımızla üst liglere ve milli takımlara sporcu vermeyi sürdürüyoruz. Bugün U-18 futbol takımımız Bilecik bölgesinde şampiyon olup ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil etmeye hak kazandık" dedi. - BİLECİK

U-18 Gençler Bilecik Futbol Ligi şampiyonu 1308 Osmaneli Belediyespor oldu
U-18 Gençler Bilecik Futbol Ligi şampiyonu 1308 Osmaneli Belediyespor oldu

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Osmaneli, Şampiyon, Bilecik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor U-18 Gençler Bilecik Futbol Ligi şampiyonu 1308 Osmaneli Belediyespor oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: U-18 Gençler Bilecik Futbol Ligi şampiyonu 1308 Osmaneli Belediyespor oldu - Son Dakika
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