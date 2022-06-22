Gazeteci Süleyman Keskin'in adı U11 - U12 Ligi'ne verildi - Son Dakika
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Gazeteci Süleyman Keskin'in adı U11 - U12 Ligi'ne verildi

22.06.2022 17:36
Gazeteci Süleyman Keskin'in adı U11 - U12 Ligi'ne verildi

Geçen yıl vefat eden Süleyman Keskin'in ismi U11 - U12 Ligi'ne verildi.

Geçen yıl vefat eden Süleyman Keskin'in ismi U11 - U12 Ligi'ne verildi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri ASKF ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin ortak çalışmasıyla lige, geçen yıl vefat eden spor yazarı ve gazeteci Süleyman Keskin'in ismi verilmesi kararı alındı.

Cuma günü başlayacak U11 ve U12 Ligi için Sümer Amatör Evi'nde fikstür çekildi.

Fikstür programına Kayseri Futbol İl Tertip Komitesi'nden Melih Candan, Murat Akgöz, Hacı Hatipoğlu ve Dursun Açıkyürek'in yanı sıra lige katılacak olan kulüp temsilcileri katıldı.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gazeteci Süleyman Keskin'in adı U11 - U12 Ligi'ne verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazeteci Süleyman Keskin'in adı U11 - U12 Ligi'ne verildi - Son Dakika
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