Kayseri Gazeteciler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri ASKF ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin ortak çalışmasıyla lige, geçen yıl vefat eden spor yazarı ve gazeteci Süleyman Keskin'in ismi verilmesi kararı alındı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Gazeteci Süleyman Keskin'in adı U11 - U12 Ligi'ne verildi - Son Dakika

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