U14 Gelişim Ligi: Kayserispor: 3 Yeni Malatyaspor: 0 - Son Dakika

U14 Gelişim Ligi maçında Kayserispor U14 takımı sahasında Yeni Malatyaspor U14 takımını 3-0 mağlup etti.
Stat: Erkilet 1 Nolu
Hakemler: Selahattin Ak xx, Ahmet Karyağdı xx, Seyit Burhanettin Şahan xx,
Kayserispor U14: Doğan Batuhan Atasoy xxx, Süleyman Shidov xx, Hakverdi Servidalı xx, Muhammet Enes Aktaş xx, Mustafa Arda İçgül xxx, Metehan Demirezen xx, Duran Efe Güçlü xxx, Muhammet Talha Yaşar xxx, Arda Kabukcı xxx, Ataol Taylan Karapınar xxx, Mehmet Eren İpek xx
Yeni Malatyaspor U14: Mert Keçeci x, Yunus Emre Akbulut x, Ayaz Yaman x, Abdul Samet Sağır x, Utku Esat Coşkun x, Egemen Erden x, Yusuf Eser Ak x, Muhammet Enes Kaya x, Safa Durdu x, Tunahan Gürler x, Mustafa Tatar x
Goller: Ataol Taylan Karapınar Dk.11, Arda Kabukcı Dk.34, Muhammet Talha Yaşar Dk.55 (Kayserispor U14) - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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