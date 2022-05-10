U14 Gelişim Ligi: Kayserispor: 3 Yeni Malatyaspor: 0 - Son Dakika
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U14 Gelişim Ligi: Kayserispor: 3 Yeni Malatyaspor: 0

10.05.2022 09:00
U14 Gelişim Ligi: Kayserispor: 3 Yeni Malatyaspor: 0

U14 Gelişim Ligi maçında Kayserispor U14 takımı sahasında Yeni Malatyaspor U14 takımını 3-0 mağlup etti.

U14 Gelişim Ligi maçında Kayserispor U14 takımı sahasında Yeni Malatyaspor U14 takımını 3-0 mağlup etti.

Stat: Erkilet 1 Nolu

Hakemler: Selahattin Ak xx, Ahmet Karyağdı xx, Seyit Burhanettin Şahan xx,

Kayserispor U14: Doğan Batuhan Atasoy xxx, Süleyman Shidov xx, Hakverdi Servidalı xx, Muhammet Enes Aktaş xx, Mustafa Arda İçgül xxx, Metehan Demirezen xx, Duran Efe Güçlü xxx, Muhammet Talha Yaşar xxx, Arda Kabukcı xxx, Ataol Taylan Karapınar xxx, Mehmet Eren İpek xx

Yeni Malatyaspor U14: Mert Keçeci x, Yunus Emre Akbulut x, Ayaz Yaman x, Abdul Samet Sağır x, Utku Esat Coşkun x, Egemen Erden x, Yusuf Eser Ak x, Muhammet Enes Kaya x, Safa Durdu x, Tunahan Gürler x, Mustafa Tatar x

Goller: Ataol Taylan Karapınar Dk.11, Arda Kabukcı Dk.34, Muhammet Talha Yaşar Dk.55 (Kayserispor U14) - KAYSERİ

YORUMLAR
500
U15 Gelişim Ligi: Kayserispor: 4 Yeni Malatyaspor: 2 U15 Gelişim Ligi: Kayserispor: 4 Yeni Malatyaspor: 2

Yeni Malatyaspor, Mustafa Arda, Kayserispor, Erkilet, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor U14 Gelişim Ligi: Kayserispor: 3 Yeni Malatyaspor: 0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: U14 Gelişim Ligi: Kayserispor: 3 Yeni Malatyaspor: 0 - Son Dakika
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