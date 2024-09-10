U15 Kız Milli Takımı Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

U15 Kız Milli Takımı Hazırlıklarını Tamamladı

U15 Kız Milli Takımı Hazırlıklarını Tamamladı

U15 Kız Milli Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenecek olan Gelişim Turnuvası'na katılmak için Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlıklarını tamamladı. Milliler, teknik direktör Hilal Başkol yönetiminde son antrenmanlarını gerçekleştirdi.

10.09.2024 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1-8 Ekim 2024 tarihlerinde Bosna Hersek'te Gelişim Turnuvası'na katılacak olan U15 Kız Milli Takımı, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Hilal Başkol yönetimindeki son antrenmana ısınmayla başlayan Ay-Yıldızlılarımız, ikinci bölge oyun kurma ve oyunda yön değiştirme üzerine çalışmalar gerçekleştirdi. 2 Eylül 2024'ten beri Erzurum'da kampta olan Milliler, 26 Eylül 2024 tarihinde Riva'da tekrar toplanacak ve 1 Ekim'e kadar hazırlıklarını Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek. 1 Ekim'de Bosna Hersek'e gidecek olan U15 Kız Milli Takımımız, burada UEFA Gelişim Turnuvası'nda ev sahibi Bosna Hersek, Karadağ ve Tanzanya ile karşı karşıya gelecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Milli Takım, Turnuva, erzurum, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor U15 Kız Milli Takımı Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:48 Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi Narin’in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi! Narin'in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar
14:33 Narin’in babası amcası Salim Güran mı DNA testinin sonuçları çıktı iddiası Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:48 Otomobil devinden önemli karar İlk kez fabrika kapatacak Otomobil devinden önemli karar! İlk kez fabrika kapatacak
11:45 Sevda Demirel, Narin’in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı Tepkiler çığ gibi Sevda Demirel, Narin'in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı! Tepkiler çığ gibi
23:58 1 yıl hapis yatmıştı Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye’ye karşı sahaya çıktı 1 yıl hapis yatmıştı! Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye'ye karşı sahaya çıktı
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
23:19 Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
22:23 Ancelotti için bomba iddia Arda Güler bu habere çok sevinecek Ancelotti için bomba iddia! Arda Güler bu habere çok sevinecek
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 15:40:36. #1.11#
SON DAKİKA: U15 Kız Milli Takımı Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement