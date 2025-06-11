U16 Kız Milli Voleybol Takımı'na Nilüfer Belediyesi'nden Destek - Son Dakika
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U16 Kız Milli Voleybol Takımı'na Nilüfer Belediyesi'nden Destek

U16 Kız Milli Voleybol Takımı\'na Nilüfer Belediyesi\'nden Destek
11.06.2025 17:30  Güncelleme: 17:32
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Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisi'nde Balkan ve Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürmekte olan U16 Kız Milli Voleybol Takımı, Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile bir araya geldi. Özdemir, sporculara başarılar diledi ve voleybola verilen önem üzerinde durdu.

Nilüfer Belediyesi tesislerinde Balkan ve Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan U16 Kız Milli Voleybol Takımı ile bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, başarılar diledi.

Balkan ve Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisi'nde sürdüren U16 Kız Milli Voleybol Takımı'nı Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ziyaret etti. Ziyarette Başkan Şadi Özdemir'e Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri Demirhan Aslan, Salih Güleç, Akın Uludağ, Gülver Deniz ve Nilüfer Belediyespor Kulübü yöneticileri eşlik etti.

Sporcular ve teknik ekip ile tek tek tokalaşan Başkan Şadi Özdemir, oyuncularla sohbet etti. Nilüfer'in kadın voleyboluna önem verdiğinin altını çizen Başkan Şadi Özdemir, halkın sahiplendiği bir de kadın voleybol takımlarının olduğunu söyledi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın inanan, takım olarak hareket eden ve çok önemli başarılar elde eden bir takım olduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, maçlarını mümkün olduğunca takip etmeye çalıştığını kaydetti. U16 Kız Milli Voleybol Takımı'nın da böyle olacağına inandığını ifade eden Başkan Şadi Özdemir, "Atamızın da istediği sporcu tipi olarak, iyi ve fair-play içinde ahlaklı bir sporcu olacağınıza inanıyorum" dedi.

Elde ettikleri başarılarından dolayı büyük keyif aldıklarını da söyleyen Başkan Şadi Özdemir, onlara daha iyi ve kaliteli ortamlar oluşturmak için çalıştıklarını vurgulayarak, "Eğitiminizi asla ihmal etmemenizi tavsiye ederim. İkisini bir arada yapabilirsiniz" diye konuştu.

Balkan ve Avrupa Şampiyonası'nda önemli başarılar elde edeceklerine olan inancını vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, "Başarılar çocuklar, yolunuz açık olsun" dedi.

"Avrupa şampiyonu olmak istiyoruz"

U16 Kız Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Özer Özger de kendilerine sağlanan imkanlardan dolayı Başkan Şadi Özdemir'e ve emeği geçenlere teşekkür etti. Takım hakkında bilgi veren Özger, 10 resmi maç oynadıklarını ve hiç maç kaybetmediklerini belirterek, Avrupa şampiyonu olmak istediklerini kaydetti.

U16 Kız Milli Voleybol Takım Kaptanı Selis Ecrin Türkyaşar da verimli bir kamp dönemi geçirmelerine destek olanlara teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor U16 Kız Milli Voleybol Takımı'na Nilüfer Belediyesi'nden Destek - Son Dakika

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