U16 Milli Takım, Almanya Futbol Federasyonu ve EURO 2024 Gönüllüsü Gerald Asamoah ile bir araya geldi - Son Dakika
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U16 Milli Takım, Almanya Futbol Federasyonu ve EURO 2024 Gönüllüsü Gerald Asamoah ile bir araya geldi

İsviçre ile oynayacakları özel maçlar için Riva'da kamp yapan U16 Milli Takım, Almanya Futbol Federasyonu ve EURO 2024 Gönüllüsü Gerald Asamoah ile bir araya geldi. Görüşmede oyuncular ve teknik heyet, Asamoah ve beraberindeki heyete sorular yöneltti. Görüşmenin ardından hatıra fotoğrafları çekildi. Asamoah, EURO 2024'e katılan ülkelere yapılan ziyaretler kapsamında Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni de gezdi.

10.06.2024 22:00
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İsviçre ile oynayacağı özel maçlar için Riva'da kampta bulunan U16 Milli Takım ile Almanya Futbol Federasyonu ve EURO 2024 Gönüllüsü Gerald Asamoah bir araya geldi.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşen görüşmede U16 Milli Takım oyuncuları ve teknik heyeti, Gerald Asamoah ve beraberindeki heyete merak ettikleri soruları yöneltti.

Heyette, birim yöneticisi Petter Kettner, basın sorumlusu Elena Braun ve kültür ataşesi Rüdiger Kappes yer aldı. Görüşmenin ardından günün anısına toplu hatıra fotoğrafları çekildi.

EURO 2024'e katılan ülkelere bir dizi ziyaret gerçekleştiren Gerald Asamoah, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni de de gezdi. Gerald Asamoah ve beraberindeki heyete, Genç Milli Takımlar İdari Müdürü Yıldıray Çıkıt ve Dış İlişkiler Departmanından Yağız Temizkanoğlu eşlik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor U16 Milli Takım, Almanya Futbol Federasyonu ve EURO 2024 Gönüllüsü Gerald Asamoah ile bir araya geldi - Son Dakika

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