Güreş: Uluslararası Zafer Kupası - Son Dakika
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Güreş: Uluslararası Zafer Kupası

11.05.2022 15:22
Güreş: Uluslararası Zafer Kupası

Antalya'da düzenlenen 17 yaş altı güreş milli takımların mücadele ettiği Uluslararası Zafer Kupası sona erdi.

Antalya'da düzenlenen 17 yaş altı güreş milli takımların mücadele ettiği Uluslararası Zafer Kupası sona erdi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9 altın, 6 gümüş ve 13 bronz olmak üzere 28 madalya kazanan Kadın Milli Takımı, şampiyon oldu.

Turnuvada erkekler serbest stilde 2 altın, 4 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 17 madalya elde ede milliler de takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye, grekoromen stilde ise 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Güreş: Uluslararası Zafer Kupası
Güreş: Uluslararası Zafer Kupası
Güreş: Uluslararası Zafer Kupası

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Güreş: Uluslararası Zafer Kupası - Son Dakika


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