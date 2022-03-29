U17 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı - Son Dakika
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U17 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı

29.03.2022 20:43
U17 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı

STAT: Sportni Park RadenciHAKEMLER: Krzysztof Jakubik, Bartosz Heinig, Sander Saga, Juri FrischerSLOVENYA: Tomazic, Hribar, Poredos, Stojinovic, Benkic, Islamagic (Dk. 46 Stricelj), Zunec, Kasalo, Cuk (Dk. 81 Hojc), Potocnik, Ristic (Dk. 46 Dvorsak)TÜRKİYE: Arif Şimşir, Ali Turap Bülbül (Dk.

STAT: Sportni Park RadenciHAKEMLER: Krzysztof Jakubik, Bartosz Heinig, Sander Saga, Juri FrischerSLOVENYA: Tomazic, Hribar, Poredos, Stojinovic, Benkic, Islamagic (Dk. 46 Stricelj), Zunec, Kasalo, Cuk (Dk. 81 Hojc), Potocnik, Ristic (Dk. 46 Dvorsak)TÜRKİYE: Arif Şimşir, Ali Turap Bülbül (Dk. 80 Batuhan Yavuz), Efe Arda Koyuncu, Hasan Berat Kayalı, Berkay Yılmaz, Efe Kaan Sihlaroğlu, Muhammed Eren Arıkan (Dk. 46 Selim Can Sönmez), Arda Güler, Halil Özdemir (Dk. 63 Semih Kılıçsoy), Can Yılmaz Uzun (Dk. 90+3 Mertcan Ayhan), Kenan Yıldız (Dk. 90+3 Furkan Yöntem)GOLLER: Dk. 4 Kasalo, Dk. 47 Dvorsak, Dk. 72 Stojinovic (Slovenya), Dk. 45 ve Dk. 86 Can Yılmaz Uzun, Dk. 57 Selim Can Sönmez, Dk. 88 Kenan Yıldız (Türkiye)SARI KARTLAR: Ristic, Stojinovic (Slovenya), Hasan Berat Kayalı, Efe Kaan Sihlaroğlu (Türkiye)U17 Milli Takımı, UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur son maçında karşılaştığı Slovenya'yı 4-3 yendi. Sportni Park Radenci'de oynanan maçta milli takımın gollerini 45 ve 86'ncı dakikalarda Can Yılmaz Uzun, 57'nci dakikada Selim Can Sönmez ve 88'inci dakikada Kenan Yıldız atarken, Slovenya'nın gollerini 4'üncü dakikada Kasalo, 47'nci dakikada Dvorsak ve 72'nci dakikada Stojinovic kaydetti. Grubun diğer maçında Sırbistan, Galler'i 4-2 yendi. Bu sonuçların ardından U17 Milli Takımı, 16 Mayıs – 1 Haziran 2022 tarihleri arasında İsrail'de düzenlenecek U17 Avrupa Şampiyonası Finallerine katılmaya hak kazandı.

- İstanbul

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Avrupa Şampiyonası, Slovenya, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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