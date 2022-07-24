Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, final maçında İtalya 'ya 3-1 mağlup oldu. Milliler, üst üste 2. kez Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › U17 Milli Voleybol Takımı üst üste ikinci kez Avrupa ikincisi - Son Dakika

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