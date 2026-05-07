U18 Basketbol Şampiyonası'nda Çeyrek Finalistler Belli Oldu
U18 Basketbol Şampiyonası'nda Çeyrek Finalistler Belli Oldu

U18 Basketbol Şampiyonası\'nda Çeyrek Finalistler Belli Oldu
07.05.2026 20:15
Sivas'ta devam eden U18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finalistler belirlendi.

Sivas'ta pazartesi günü başlayan U-18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası, yükselme grubu maçlarıyla büyük heyecana sahne oldu. Beşiktaş-Mersin 2019'u 68-62 mağlup etti ve çeyrek finale çıktı. Galatasaray da İTO Eğitim ve Sosyal Hizmetler'i 96-81 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan U-18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası, Sivas'ın ev sahipliğinde devam ediyor. Heyecan dolu şampiyonanın dördüncü günü tamamlandı.

U18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası dördüncü gününde oynanan yükselme grubu maçları ve alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş - Mersin 2019: 68-62

İTO Eğitim ve Sosyal Hizmetler - Galatasaray: 81-96

Karşıyaka - Türk Telekom: 75-60

Tofaş - Antalya Basketbol Akademi: 84-52

4 grup halinde gerçekleşen şampiyona yarın oynanacak çeyrek final maçlarıyla devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı. 7.05.2026 21:09:25.
