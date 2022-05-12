ZONGULDAK - U18 Gençler Türkiye Şampiyonası birinci kademe müsabakaları başladı - Son Dakika
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ZONGULDAK - U18 Gençler Türkiye Şampiyonası birinci kademe müsabakaları başladı

12.05.2022 16:07

U18 Gençler Türkiye Şampiyonası birinci kademe müsabakalarının Zonguldak ayağı başladı.

U18 Gençler Türkiye Şampiyonası birinci kademe müsabakalarının Zonguldak ayağı başladı.

Türkiye'de 20 ilde oynanacak şampiyonanın birinci kademe müsabakalarında, 75 ilden 116 takım mücadele ediyor.

Zonguldak Fener Sahası'nda oynanan müsabakalarda Başkent Edaşspor, Akyazı Akınspor, Bartın GB Spor A grubunda, Pırpır Gençlikspor, Kıbrıscıkspor ve Gölbaşı Belediyespor B Grubu'nda yer alıyor.

Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kemal Demir, yaptığı açıklamada, maçların başladığını belirterek, "Buradaki başarılarla beraber Türkiye'de herhangi bir grupta şampiyona almayı düşünüyoruz. Gelen takımları en iyi şekilde ağırladığımızı düşünüyoruz." dedi.

Maçlar sonunda her iki grubun birincisi, 15 Mayıs Pazar günü final mücadelesi verecek. Finali kazanan takım, ikinci eleme turuna yükselecek.

ZONGULDAK - U18 Gençler Türkiye Şampiyonası birinci kademe müsabakaları başladı
ZONGULDAK - U18 Gençler Türkiye Şampiyonası birinci kademe müsabakaları başladı
ZONGULDAK - U18 Gençler Türkiye Şampiyonası birinci kademe müsabakaları başladı
ZONGULDAK - U18 Gençler Türkiye Şampiyonası birinci kademe müsabakaları başladı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ZONGULDAK - U18 Gençler Türkiye Şampiyonası birinci kademe müsabakaları başladı - Son Dakika


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