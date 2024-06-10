U18 Milli Takımı Hırvatistan'a 4-1 mağlup oldu

Spor

U18 Milli Takım, Hırvatistan'da düzenlenen Dostluk Turnuvası'ndaki son maçında Hırvatistan'a 4-1 mağlup oldu.

Stadion Kotoriba'da oynanan maçta Milli Takımın golünü 13. dakikada Berkay Aslan atarken, Hırvatistan'ın gollerini 5. dakikada Leon Lalic, 55. dakikada David Ruzic, 85. dakikada Dominik Babic ve 90. dakikada Noel Jakac kaydetti. Ay-yıldızlılar, Dostluk Turnuvası'nda Hırvatistan, Karadağ ve Norveç ile mücadele etti. - İSTANBUL