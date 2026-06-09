U18 Milli Takımı, Hırvatistan'ın Cakovec şehrinde düzenlenen hazırlık turnuvasının son maçında bugün Ukrayna ile karşılaşacak.
Hırvatistan'ın Cakovec şehrinde düzenlenen hazırlık turnuvasında U18 Milli Takımı, bugün Ukrayna ile karşılaşacak. Stadium Cakovec'te oynanacak mücadele saat 13.00'te başlayacak.
U18 Milli Takımı'nın hazırlık turnuvası aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler: Deniz Eren Dönmezer (Kayserispor), Arda Yılmaz (Galatasaray), Efe Yiğit Üstün (Samsunspor)
Defans: Samet Acar (FC Kaiserslautern), Ata Yanık (Konyaspor), Emre Can Duran (PSV Eindhoven), Enes Öztürk (AKA Admira Wacker), Halil Eşref Başar (AKA Vorarlberg), Ada İbik (Manisa FK), Ege Ketahte (Kasımpaşa), Yağız Fikri Şen (Fenerbahçe)
Orta Saha: Burak Kır (Bayer 04 Leverkusen), Buğra Duman (Karlsruher SC), Nico Cengiz Ercan (FC Nordsjaelland), Eren Doğan (Konyaspor), Yusuf Ali Şirin (Göztepe), Hasan Talha Ayyıldız (AFC Ajax), Thierry Darnel Karadeniz (FC Köln), Utku Kurtal (Club Brugge KV), Yiğithan Çubukçu (Trabzonspor), Ali Pağda (Beşiktaş)
Forvet: Hasan Ege Akdoğan (Ankara Demirspor), Tarık Hamamioğlu (FC Twente/Heracles)
Teknik Direktör: Veli Kavlak - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › U18 Milli Takımı Ukrayna ile Kapışıyor - Son Dakika
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