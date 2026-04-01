U19 Milli Takım, İtalya ile Beraberlik Elde Etti

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur son maçında ev sahibi İtalya ile 1-1 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Catanzaro kentinde bulunan Nicola Ceravolo Stadı'ndaki karşılaşmada İtalya, Samuele Inacio'nun 33. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Ay-yıldızlılar da 62. dakikada Darwin Kaan Soylu'nun fileleri havalandırmasıyla beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın devamında başka gol olmadı ve müsabaka 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Mücadeleyi, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba tribünden takip etti.

Grubun diğer maçında Macaristan, Slovakya'yı 4-2 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından İtalya grubu averajla lider tamamladı ve 2026 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Türkiye ise 7 puanla grubu ikinci bitirdi.