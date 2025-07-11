U19 Voleybol Milli Takımından Temiz Galibiyet

TÜRKİYE 19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, U19 Balkan Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 (25-15, 25-9, 25-11) mağlup etti.
Grubunu 3'te 3 yaparak lider tamamlayan Milli Takım adını yarı finale yazdırdı. Milliler, yarı finalde 12 Temmuz Cumartesi günü saat 19: 00'da B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayacak takım ile karşılaşacak.
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