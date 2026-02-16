U20 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı - Son Dakika
U20 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı

16.02.2026 20:54  Güncelleme: 20:55
Yenimahalle'de düzenlenen U20 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde sporcular mücadele etti. Final müsabakaları, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı tarafından takip edildi. Dereceye giren sporcular ise ödüllerini aldı.

U20 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda ikinci gün karşılaşmaları, Yenimahalle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kompleksi'nde yüksek tempoda tamamlandı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç sporcular, şampiyonluk hedefiyle mindere çıktı ve ilk altı sıklette dereceye giren isimler belli oldu. Final müsabakalarını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile birlikte yerinde takip etti.

Organizasyonda ayrıca Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hakan Bebek, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Uysal, Spor Federasyonları Daire Başkanı Erbil Yiğitbaş, Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin ve dünya şampiyonu Rıza Kayaalp de yer aldı.

Madalyaların ardından Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Uysal'a güreşe sağladığı katkılardan ötürü plaket takdim etti.

60 kg

1. Furkan Öden (Hendek Olimpik Spor Kulübü)

2. Halil Çınar (Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

3. Abdulsamet Uçar (Kayseri Şeker Spor Kulübü)

3. Tunahan Karabulut (Kayseri Şeker Spor Kulübü)

67 kg

1. Ömer Altaş (TEDAŞ Spor Kulübü)

2. Hacı Ahmet Altan (Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü)

3. Yunus Emre Canpolat (Levent Kanyonu Spor Kulübü)

3. Orçun Akduman (TEDAŞ Spor Kulübü)

77 kg

1. Alkan Akar (Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

2. Ömer Hamza Sezer (Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü)

3. İbrahim Hayri Aydemir (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

3. Ahmet Bilal Akbaş (Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü)

87 kg

1. Ali Poyraz Ayvat (Karatay Belediyesi Spor Kulübü)

2. Abdulvahab Kalafat (Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü)

3. Burak Akdağ (Karatay Belediyesi Spor Kulübü)

3. Berat Binici (Kasımpaşa Spor Kulübü)

97 kg

1. Emir Ömer Bozbağ (Levent Kanyonu Spor Kulübü)

2. Ahmet Enes Uzun (ASKİ Spor Kulübü)

3. Serkan Yakup Bakır (ASKİ Spor Kulübü)

3. Alihan Bereket (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etkinlik, Gençlik, Türkiye, Spor, Son Dakika

