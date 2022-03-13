U20 Serbest Stil Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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U20 Serbest Stil Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi

13.03.2022 17:33
U20 Serbest Stil Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi

Tokat'ta, 48 ilden 665 sporcunun katıldığı U20 Serbest Stil Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi.

Tokat'ta, 48 ilden 665 sporcunun katıldığı U20 Serbest Stil Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi.

Tokat Ali Yücel Spor Salonu'nun da gerçekleştirilen turnuvaya sporseverler yoğun ilgi gösterdi. U20 Serbest Stil Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne oldu. Üç gün süren şampiyonaya 186 kulüp katıldı. Nefes kesen mücadelelerin ardından kulüpler sıralamasında zirveye 215 puan toplayan Ankara TEDAŞ Spor Kulübü çıkarken, Ankara ASKİ ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ise Türkiye üçüncüsü oldu. Şampiyonaya katılanlara ödülleri törenle takdim edildi. - TOKAT

U20 Serbest Stil Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi
U20 Serbest Stil Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi
U20 Serbest Stil Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi
U20 Serbest Stil Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi

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Türkiye, Ankara, Tokat, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor U20 Serbest Stil Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: U20 Serbest Stil Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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