U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası\'nda ikinci gün tamamlandı

Trabzon Ortahisar Beşirli Spor Salonu'nda devam eden U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda ilk sıkletlerde dereceye giren sporcular belli oldu.

Türkiye'nin dört bir yanından 69 kulüpten 310 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, genç güreşçiler finale giden yolda kıran kırana mücadele ediyor. Şampiyonada 60, 67, 77, 87 ve 97 kilogram kategorilerinde mindere çıkan sporcularda dereceler belli oldu.

60 Kilogram:

1. Ahmet Ekrem Taşkınoğlu (Ankara TEİAŞ)

2. Kemal Sevgili (Kayseri Şeker)

3. Cihan Yaşar (Ankara Keçiören Belediyesi)

3. Ümit Altaş (Ankara ASKİ)

67 Kilogram

1. Azat Sarıyar (Ankara ASKİ)

2. Gökhan Dinçel (İstanbul BB)

3. Ömer Fatih Örel (Ankara Keçiören Belediyesi)

3. Ömer Altaş (Ankara TEİAŞ)

77 Kilogram

1. Cengizhan Dağ (Ankara ASKİ)

2. Yusuf Emirhan Tosun (Bursa BB)

3. Enes Aksakal (İzmir BB)

3. Onur Yurtada (İstanbul Bahçelievler)

87 Kilogram

1. Alperen Berber (Ankara ASKİ)

2. Muhammet Gavuz (Rize Çaykur)

3. Toygun Aktop (Ankara Keçiören Belediyesi)

3. Enis Kalender (Erzincan İl Özel)

97 Kilogram

1. Muhittin Emre Helvacı (İstanbul Bahçelievler)

2. Ahmet Eremekter (Ankara ASKİ)

3. Emir Ömer Bozbağ (Malatya Levent Kanyonu)

3. Alihan Bereket (İstanbul BB) - İSTANBUL