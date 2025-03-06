U23 Güreş Milli Takımı Tiran yolunda

U23 Serbest Güreş Milli Takımı, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 8- 14 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenecek U23 Avrupa Güreş Şampiyonası için yola çıktı.
U23 Avrupa Güreş Şampiyonası, 8-14 Mart 2025 tarihlerinde Arnavutluk'un Tiran kentinde gerçekleşecek. U23 Serbest Güreş Milli Takımı da şampiyona için bugün yola çıktı.
U23 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcular ve teknik kadro şöyle:
57 kg - Bekir Keser
61 kg - Tolga Özbek
65 kg - Abdullah Toprak
70 kg - Umut Erdoğan
74 kg - İsmet Çiftçi
79 kg - İbrahim Metehan Yaprak
86 kg - Alperen Atar
92 kg - Alperen Tokgöz
97 kg - Resul Güne
125 kg - Efe Anıl Al
Teknik Direktör: Ishak Irbaikhanov
Antrenörler: Ramazan Şahin, Tevfik Keleş, Servet Coşkun, Batuhan Demirçin - İSTANBUL
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