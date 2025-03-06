U23 Güreş Milli Takımı Tiran yolunda

Spor

U23 Serbest Güreş Milli Takımı, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 8- 14 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenecek U23 Avrupa Güreş Şampiyonası için yola çıktı.

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası, 8-14 Mart 2025 tarihlerinde Arnavutluk'un Tiran kentinde gerçekleşecek. U23 Serbest Güreş Milli Takımı da şampiyona için bugün yola çıktı.

U23 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcular ve teknik kadro şöyle:

57 kg - Bekir Keser

61 kg - Tolga Özbek

65 kg - Abdullah Toprak

70 kg - Umut Erdoğan

74 kg - İsmet Çiftçi

79 kg - İbrahim Metehan Yaprak

86 kg - Alperen Atar

92 kg - Alperen Tokgöz

97 kg - Resul Güne

125 kg - Efe Anıl Al

Teknik Direktör: Ishak Irbaikhanov

Antrenörler: Ramazan Şahin, Tevfik Keleş, Servet Coşkun, Batuhan Demirçin - İSTANBUL