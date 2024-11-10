Uçar: "En azından 1 puanı hak ediyorduk" - Son Dakika
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Spor

Uçar: "En azından 1 puanı hak ediyorduk"

TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, Göztepe karşısında kaybettikleri için üzgün.

10.11.2024 16:46
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Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'ye 2-0 mağlup olan TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, "En azından 1 puanı hak ediyorduk ama alamadık." dedi.

Uçar, müsabakadan sonra katıldığı basın toplantısında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde Atatürk'ü rahmetle andığını söyledi.

Recep Uçar, Göztepe'yi iyi analiz ettiklerini ve maç içinde hazırlandıkları şeylerin dışında çok fazla bir şey yaşanmadığını belirterek, "Onların kendi taraftarları önünde coşkulu, agresif özellikle ikili mücadeleleri kazanıp sonrasında pozisyon üreten, girdiği çoğu pozisyonda duran toplarla ulaşan ama iç sahada bugüne kadar hiç kaybetmemiş, güçlü oyunlarının olduğunu biliyorduk. Bu doğrultuda da hazırlandık aslında. Bütün maçın her bölümünü planlamıştık kendi adımıza." ifadelerini kullandı.

Uçar, rakiplerine fazla net pozisyon vermediklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Rakibi durdurmayı becerebildiğimiz bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Biz 70'ten sonraki değişiklikleri kazanmak için yaptık. Bence en az 1 puanı hak ediyorduk ama alamadık. Bundan dolayı tüm oyuncularımı canıgönülden kutluyorum. Futbol bazen hatalar oyunu. 90+5'te yaptığımız bireysel bir hata bizim bugün buradan mutsuz, üzüntülü ayrılmamıza sebep oldu. Çok üzgünüm gerçekten. Bu kadar mücadelenin hakkı en azından 1 puan olması lazım."

Rakipleri lehine verilen penaltı kararının doğru olduğunu ancak kendilerine verilmesi gereken penaltının neden çalınmadığını bilmediğini belirten Uçar, "Kaç puanı hakem hatalarından kaybettiğimi bir araştırsın insanlar. Hocama söylüyorum, Ferhat Gündoğdu hocama, vicdanlı olduğunu da biliyorum. Geçen sene Kayserispor'da son süreçte ne kadar hakem hatasına maruz kaldığıma bir bakılsın." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Uçar: 'En azından 1 puanı hak ediyorduk' - Son Dakika

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