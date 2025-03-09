Uçar: Korkulu rüyayı görmek istemiyoruz - Son Dakika
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Spor

Uçar: Korkulu rüyayı görmek istemiyoruz

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, kalan maçlarda kazanmayı hedeflediklerini vurguladı.

09.03.2025 20:09
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- Recep Uçar: "Geçen sene gördüğümüz korkulu rüyayı görmek istemiyoruz"

İSTANBUL - Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, kalan maçlarda kazanmak için oynayacaklarını vurgulayarak, "Geçen sene gördüğümüz korkulu rüyayı görmek istemiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, ligin sonuna yaklaştıkça maçların zorluk ve stresinin arttığını belirterek, " Sivasspor'dan aldığımız 1 puan ve Trabzonspor'dan aldığımız galibiyetin bize verdiği pozitif enerjiyle buraya geldik. Amacımız buradan puanlar almaktı. İlk yarı savunma ve hücum anlamında istediklerimizi yapamadık. Çok üretken olamadık. Rakibe de fazla pozisyon vermedik. Yediğimiz bir penaltı golü var. Sonrasında Adil Demirbağ ile duran toptan pozisyon bulduk. Devre böyle sonlandı. İkinci yarıya oyunu ve bazı oyuncuları değiştirerek başladık. Bunun pozitif etkilerini gördük. Golü biz kovalarken kornerden yediğimiz bir gol var. Sonrasında kazanmak için hamleler yaptık. Çift forvete döndüğümüz dönemde kaçırdığımız pozisyonlar da var. Bugün buradan iyi bir neticeyle dönmek istemiştik. Hafta sonu evimizde oynayacağımız Beşiktaş maçı var. Kalan bölümde daha iyi skorlar alarak ligi bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu hafta küme düşmeme mücadelesi veren rakiplerinin galip geldiğini söyleyen Recep Uçar, "Kolay geçmeyecek. Herkes kazanmak istiyor. Biz de kazanmak istiyoruz. Bizim iç sahada oynayacağımız maç sayısı daha fazla. Onları kazanıp geçen sene gördüğümüz korkulu rüyayı görmek istemiyoruz" diye konuştu.

"Tasvip etmediğimiz olaylar oldu"

Maç sonrası çıkan kavgaya değinen Uçar, "Hiçbir zaman kavgadan ve adaletsizlikten yana olmadım. Hep saha içinde kalmaya çalıştım. Tasvip etmediğimiz olaylar oldu. Olaya hakim değilim. Birbirimize saygı duymamız lazım. Biz, Eyüpspor'u 2 kere yendik. Bugün de onlar bizi yendi. Maçlar kazanılır veya kaybedilir. Cenaze evinde düğün olmaz. Zaten üzgünüz. Onların kazanan takım olarak daha kontrollü ve düşünceli hareket etmeleri lazım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Konyaspor, Eyüpspor, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uçar: Korkulu rüyayı görmek istemiyoruz - Son Dakika

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