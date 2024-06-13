Udinese, Gökhan İnler'i sportif direktör olarak atadı

Spor

İSTANBUL,

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese, eski oyuncusu Gökhan İnler'i sportif direktörlük görevine getirdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 2007-11 yılları arasında İtalyan takımında forma giyen Gökhan İnler'in sportif direktör, Gianluca Nani'nin de genel direktör olarak görev yapacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, "Bu atamalar, kulübün giderek daha iddialı sonuçlara ulaşma hedefiyle büyüme ve yenilik yolunda önemli bir adımı temsil ediyor" denildi.