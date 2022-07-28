Medipol Başakşehir, İsrail'de turu geçti

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1'in rövanşında İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, bir üst tura yükseldi.
Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren gol, 9. dakikada Youssouf Ndayishimiye'den geldi.
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Ndayishimiye, Avrupa kupalarında ilk golünü attı
Medipol Başakşehir'in savunma oyuncularından Youssouf Ndayishimiye, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarındaki ilk golünü Maccabi Netanya'ya attı.
Ndayishimiye, kafa vuruşuyla attığı golle takımını İsrail deplasmanında galibiyete taşıyan isim oldu.
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