Medipol Başakşehir, İsrail'de turu geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Medipol Başakşehir, İsrail'de turu geçti

28.07.2022 22:12
Medipol Başakşehir, İsrail'de turu geçti

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1'in rövanşında İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, bir üst tura yükseldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1'in rövanşında İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, bir üst tura yükseldi.

Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren gol, 9. dakikada Youssouf Ndayishimiye'den geldi.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Ndayishimiye, Avrupa kupalarında ilk golünü attı

Medipol Başakşehir'in savunma oyuncularından Youssouf Ndayishimiye, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarındaki ilk golünü Maccabi Netanya'ya attı.

Ndayishimiye, kafa vuruşuyla attığı golle takımını İsrail deplasmanında galibiyete taşıyan isim oldu.

YORUMLAR
500
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1-1'in rövanşında deplasmanda İsrail'in Maccabi Netanya takımını 1-0 yenerek 3. eleme turuna... Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1-1'in rövanşında deplasmanda İsrail'in Maccabi Netanya takımını 1-0 yenerek 3. eleme turuna... Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1-1'in rövanşında deplasmanda İsrail'in Maccabi Netanya takımını 1-0 yenerek 3. eleme turuna... Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1-1'in rövanşında deplasmanda İsrail'in Maccabi Netanya takımını 1-0 yenerek 3. eleme turuna...
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Maccabi Netanya, Başakşehir, İsrail, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, İsrail'de turu geçti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:45 Başakşehir, Maccabi Netanya'yı 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu biletini cebine koydu!
21:35 TFF, Süper Lig'in ilk iki haftasının programında değişiklik yapıldığını açıkladı!
20:57 Eski Beşiktaşlı Lens, Fransa 3. Lig takımı FC Versailles ile anlaştı!
20:23 Barcelona'nın transfer için gözden çıkardığı para gündem oldu! Ekonomik kriz vurgusu yapan kulüp Jules Kounde ile anlaştı
20:21 İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Bakan Soylu uyuşturucu üzerinden birbirlerine yüklendi!
20:17 Kılıçdaroğlu'ndan isim vermeden Erdoğan'a gözdağı: Demokratik yollarla beyefendiyi emekli edeceğim
19:51 Bakan Hulusi Akar'dan, ABD'nin F-16 satışındaki Yunanistan şartına rest: Şartlı uçak almayı kabul etmeyeceğiz
19:44 Marmaris'te korkutan yangın! Alevler yerleşim alanlarına yakın noktalardan yükseldi
19:29 PSG'nin Brezilyalı süperstarı Neymar, "yolsuzluk" yaptığı gerekçesiyle yargı önüne çıkıyor! Yıldız futbolcu hapis cezası alabilir...
19:18 Ukraynalı askerin cenaze töreninde Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 22:12:24. #1.12#
SON DAKİKA: Medipol Başakşehir, İsrail'de turu geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement